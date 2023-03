Sekswerkersprotest bij de Stopera. ‘Fijn dat u er bent,’ zegt Halsema

De actievoerders verzamelden zich om 15.00 uur op het Oudekerksplein op de Wallen. Van daar liepen ze een route door het centrum naar het stadhuis, begeleid door politie en een brassband. Beeld Eva Plevier

Samantha, roepnaam Sammy, uit Ecuador draagt een muizenmasker. “Het probleem op de Wallen zijn de zakkenrollers en de dealers, niet de meisjes. Daarom is dit protest zo belangrijk.”

Met Samantha verzamelen nog ruim honderd sekswerkers voor de deur van het Prostitution Information Centre op het Oudekerksplein. Zij protesteren tegen de vervroegde sluitingstijd die komend weekend ingaat, en tegen de komst van een erotisch centrum.

Verreweg de meeste demonstranten zijn onherkenbaar. Ze dragen Venetiaanse maskers of een mondkapje – handig! – met zonnebril. Op protestborden staat ‘Not your vulnerable foreign woman’ en ‘Niet sekswerkers maar Halsema functie elders’.

“We willen op normale tijden werken,” zegt (“Real or fake name?”) Tanya uit Bulgarije. “Als we op vrijdag en zaterdag al om 03.00 uur moeten sluiten, is dat slecht voor ons. En door de week verdienen we al niet veel.”

Een verhuizing naar een erotisch centrum ziet ze ook niet zitten. “Ik wil niet dat ik moet vertrekken. Ik wil niet in een gevangenis werken. Ik wil werken waar ik kan komen en gaan. In het centrum willen ze dat ik daar ook blijf slapen. Ik wil niet slapen op de plek waar ik werk.”

Hoerenmadam

Mona uit Nederland, met een blauwe veer op haar masker, draagt een bord met ‘Proud to be a madam’. Mona: “Halsema zei gisteren dat ze geraakt was toen ze een hoerenmadam werd genoemd. Wij zijn al jaren geraakt door de woorden van Halsema. Bijvoorbeeld dat sekswerkers geen stem hebben en worden aangestuurd door de exploitanten.”

In een erotisch centrum heeft ze evenmin vertrouwen. “Ze zeggen dat hier de exploitanten boeven zijn en witwassen, en in het erotisch centrum worden alle exploitanten gescreend door de Bibob. Nou, wij zijn al vijf keer door de Bibob gescreend. Wat zijn wij volgens hun dan voor ondernemers?”

Ook over de vervroegde sluitingstijd geen goed woord. “Dit is uitroken. Ze willen ons gewoon naar dat erotisch centrum hebben.”

Stoet

Iets na 15.00 uur vertrekt de stoet, een drumband voorop. Uit de megafoon klinkt ‘No earlier closing time, no erotic centre!’ Onderweg, in de Oudekennissteeg en Molensteeg, zijn nagenoeg alle ramen gesloten of leeg, om het argument nog maar eens te illustreren dat op de Wallen alleen diep in de nacht voor sekswerkers geld te verdienen valt.

De stoet loopt over de Nieuwmarkt en slaat halverwege de Jodenbreestraat af naar het Waterlooplein. Voor de hoofdingang van de Stopera houdt de stoet halt. De drumband gaat nog even door, het dansen ook.

Dan proberen enkelingen naar binnen te komen en openen een deur. Het wordt heel even onvriendelijk als enkele vrouwen met hun protestbord tegen de ramen slaan, maar niets dat een handvol agenten niet heel snel kan tegengehouden.

Burgemeester Femke Halsema komt naar buiten. Ze onderbreekt even de vergadering die net wordt gehouden over de komst van het erotisch centrum.

Ze wordt met gejuich ontvangen, de drumband stopt. “Hallo allemaal,” zegt Halsema. “Fijn dat u er bent.”

Ze neemt een petitie in ontvangst en zegt in het Engels dat haar de zorgen van de sekswerkers bekend zijn. “Wij nemen jullie woorden heel serieus. In alle debatten maak ik duidelijk dat het problemen op de Wallen niet worden veroorzaakt door sekswerkers, maar door overtoerisme en criminaliteit.”

“Fix that problem then!” roept een vrouw met een masker. “Stop opening new hotels!” roept een ander.

Halsema excuseert zich. Ze moet weer terug naar binnen, naar de vergadering over het erotisch centrum. Ditmaal geen gejuich.

“You don’t listen to us, you use us!” klinkt het vanuit de stoet.

