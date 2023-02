Sekswerkers op de Wallen woedend over vervroegde sluitingstijd: ‘Onveilige situatie’

Beeld EVERT ELZINGA/ANP

Om de drukte in het Wallengebied terug te dringen presenteerde de gemeente donderdag een trits maatregelen die vanaf half mei gaan gelden. Zo wordt het verboden om in de binnenstad te blowen, mag er op bepaalde tijden geen alcohol meer te zien zijn in winkels en moeten cafés en terrassen eerder dicht.

Ook de sekswerkers moeten eraan geloven: zij moeten vanaf 1 april hun ramen om 03.00 uur ’s nachts sluiten, terwijl ze nu nog tot 06.00 uur klanten mogen ontvangen. Dat zou de buurt moeten verlossen van de herrie en drukte van de vele lowbudgettoeristen die door het gebied slenteren. Burgemeester Femke Halsema heeft het terugbrengen naar 3 uur ‘geijkt,’ zei ze al eerder over het plan om de ramen eerder te sluiten.

Niet verhelpen

“Geijkt? Dat slaat helemaal nergens op,” zegt Nadia van der Linde van het Prostitutie Informatie Centrum (PIC), een organisatie in de Enge Kerksteeg die sinds 1994 informeert over prostitutie en de buurt. “Ik vind dit echt een schandalige, en heel zorgelijke maatregel.”

Van der Linde is ronduit kwaad: volgens haar gaat dit de problemen in het gebied absoluut niet verhelpen. “Uit onderzoek blijkt, en dat weet de gemeente ook, dat de meeste overlast ontstaat als de horeca sluit en de mensen die gedronken hebben op straat belanden. Dat is dus niet tussen 4 en 6 uur ’s nachts, want dan is alles al dicht.”

Coma

Intussen worden de sekswerkers vanaf half mei hard geraakt. De sekswerkers die tot laat in de nacht werken moeten nu ineens een groot gat in hun inkomsten op zien te vangen, zegt Van der Linde, maar de inperking van hun werkuren heeft lang niet alleen financiële impact.

“Ik maak me vooral grote zorgen om de veiligheid van de sekswerkers op de Wallen. Veel vrouwen en trans vrouwen wonen niet in de stad. Zij werken tot het begin van de ochtend zodat ze niet midden in de nacht over straat hoeven, maar met de reguliere dienstregeling van het ov terug naar huis kunnen. Dat is ook fijn omdat ze nou eenmaal regelmatig veel contant geld bij zich hebben. Straks worden ze gedwongen dat tóch te doen. Want er is een groot gebrek aan veilige, vergunde werkplekken.”

Ook Felicia Anna, een oud-sekswerker die nu opkomt voor de rechten van Amsterdamse sekswerkers met Red Light United, maakt zich grote zorgen om haar collega’s. Zij denkt vooral dat veel sekswerkers zich genoodzaakt zullen zien om klanten ’s nachts thuis te gaan ontvangen. “Terwijl dat zo veel veiligheidsrisico’s heeft: een van onze sekswerkers is jaren geleden mishandeld en ligt nog steeds in coma. Ik ben echt bang voor zulke situaties.”

Nobody cares

Volgens beide vrouwen is er maar één echte oplossing voor het Wallenprobleem: handhaving. “We hebben heel veel last van drugsdealers en zakkenrollers: ik kan zo aanwijzen op welke straathoek ze altijd staan. Maar politie of handhaving doet hier nauwelijks iets,” zegt Felicia Anna. “Er geldt nu ook een alcoholverbod, maar negentig procent loopt over straat met drank.”

Sekswerkers zijn daarmee de dupe van slechte handhaving van de gemeente, vindt Van der Linde. “Volgens mij is deze maatregel puur bedoeld om het sekswerkers steeds moeilijker te maken in de binnenstad, en uiteindelijk dat erotisch centrum erdoor heen te krijgen. Dat zij hierdoor op heel korte termijn zowel financiële problemen krijgen als in onveilige situaties terecht zullen komen: nobody cares. Dat is helaas de pijnlijke realiteit als het gaat om sekswerkers.”