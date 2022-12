Sekswerkers op de Wallen vrezen voor veiligheid bij sluiting gordijnen: ‘Dit maakt ons kwetsbaar’

“Het hele punt van raamprostitutie is dat het open en zichtbaar is. Sekswerkers kiezen hun eigen klanten, niet andersom," zegt Felicia Anna. Beeld Marc Driessen

Donderdag werd bekend dat een meerderheid van de gemeenteraad achter het plan staat om gordijnen van sekswerkers op de Wallen te sluiten. Dat zou de overlast van toeristen in het gebied tegen kunnen gaan. Schandalig, vindt Nadia van der Linde, bestuursvoorzitter van het Prostitutie Informatie Centrum. “Naast het feit dat essentiële inkomsten van sekswerkers op deze manier worden afgepakt, brengt het hen ook in gevaar.”

Dat vindt ook Felicia Anna van Red Light United, de belangenvereniging voor sekswerkers op de Wallen. “Het hele punt van raamprostitutie is dat het open en zichtbaar is. Sekswerkers kiezen hun eigen klanten, niet andersom. Met deze maatregel pakt de gemeente onze veiligheid af.”

Om toch klanten te trekken, wordt onderzocht of de sekswerkers gebruik kunnen maken van QR-codes bij het raam of een reserveringssysteem. “Zo werkt dat niet,” aldus Van der Linde. “De sekswerker moet klanten zien en screenen.” Bovendien zijn de belangenorganisaties bang dat de sekswerkers klandizie verliezen.

Overlast

Dinah Bons van BIJ1 benadrukt dat de maatregel niet zou betekenen dat de gordijnen de hele dag gesloten blijven. “Om te voorkomen dat de ramen om 03.00 gesloten moeten worden, willen we proberen de gordijnen van 02.00 tot 06.00 dicht te doen. Zo kunnen de ramen wel openblijven.” Het voorstel is onderdeel van een groter debat over de sluitingstijden die vervroegd worden op de Wallen. De prostitutie moet om 03.00 in plaats van 06.00 uur dicht.

Maar volgens Van der Linde klopt die argumentatie niet. “Dat is een belachelijk compromis,” vindt zij. “Er is vooral geluidsoverlast rondom de sluitingstijd van de horeca, wanneer er ineens veel mensen op straat staan.”

Ook Anna ziet niet hoe het sluiten van de gordijnen de overlast zou verkleinen. “Na 03.00 zijn er nog maar weinig mensen op de Wallen. We hebben alleen klanten die rustig rondlopen en bij sekswerkers binnengaan.”

Sluiting

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk zal volgende week een motie over het sluiten van de gordijnen indienen en kan in ieder geval op steun rekenen van PvdA, VVD, JA21, Denk, Partij voor de Dieren, Volt en Bij1.

Van der Linde zegt dat het stigma op sekswerk resulteert in beslissingen die in strijd zijn met de belangen van de sekswerkers zelf. Dat beaamt Anna. “Bij de gemeente lijken ze allemaal zo begaan met onze veiligheid, maar niemand vraagt de sekswerkers wat zíj zouden willen. Raambordelen geven ons macht, het sluiten van de gordijnen maakt ons kwetsbaar.”

