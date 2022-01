Sekswerkers: nieuwe wet zal juist voor meer criminalisering zorgen

Een sekswerker op de Oudezijds Achterburgwal. Beeld Marc Driessen

Klanten worden voortaan strafbaar gesteld als zij signalen van ‘mogelijke mensenhandel’ of ‘gedwongen werk’ niet melden bij de politie. Bijvoorbeeld als een sekswerker een blauwe plek heeft, bang oogt of als de seks op een afgelegen plek wordt aangeboden. Als een klant dat niet meldt, riskeert deze volgens de nieuwe wet een gevangenisstraf van maximaal vier jaar. Deze wet is er volgens het kabinet gekomen om de ‘seksbranche te reguleren’ en om ervoor te zorgen dat de ‘veiligheid en gezondheid’ van sekswerkers voorop staat.

Marjan Wijers van het platform SekswerkExpertise noemt het juist ‘schadelijke symboolwetgeving die slachtoffers noch sekswerkers helpt’. Volgens de jurist – die aan de Universiteit van Essex op de rechten van sekswerkers promoveert – is één van de effecten dat klanten juist minder bereid zijn om meldingen te doen van misstanden. “Klanten zullen het risico niet willen nemen; zij zijn immers zelf strafbaar.”

Wijers wijst ook erop dat het vaak bijna onmogelijk is om tijdens korte bezoeken slachtoffers te herkennen. “Dat lukt zelfs ervaren politieagenten en hulpverleners niet. De ervaring uit Finland leert bovendien dat ook slachtoffers minder bereid zijn naar de politie te gaan uit angst dat ze in strafzaken tegen klanten moeten getuigen en hun naam bij iedereen bekend wordt.”

Moeilijker om te screenen

Wijers haalt onder meer onderzoek van Amnesty aan. Hieruit blijkt dat het criminaliseren van klanten niet leidt tot minder prostitutie, maar het sekswerkers wel meer blootstelt aan uitbuiting en geweld. In Zweden gebeurt dit al ruim twintig jaar. Volgens de onderzoeker helpt het juist sekswerkers steeds verder de illegaliteit en onzichtbaarheid in te dringen, wat ten koste gaat van hun veiligheid, gezondheid en toegang tot hulp.

Onder sekswerkers is er ook weinig begrip voor de nieuwe wetgeving, zegt sekswerker Moira Mona (haar beroepsmatige naam). In het veld wordt gesproken over meer gevaren die voor hen ontstaan nu deze wet is aangenomen. “We weten dat in landen als Zweden klanten minder snel geneigd zijn om informatie met ons te delen. Voor ons wordt het moeilijker om ze te screenen.”

Daarnaast heeft Mona vragen over de ‘vage formulering’ van de wet. Wanneer heeft iemand bijvoorbeeld een ‘slechte dag’ en hoe kan een klant dat bepalen? Mona: “Ik heb tijdens werk weleens gehuild omdat mijn opa overleden was. Is dat een reden om te denken dat ik in mensenhandel zit of gedwongen word? Zoiets vaststellen is complex. Professionals of de zedenpolitie zijn het er vaak al niet over eens, dus hoe gaat een rechter dit bepalen?”

Een andere sekswerker – die anoniem wil blijven – zegt dat klanten inmiddels al over de wet zijn begonnen. “Iemand vroeg me of ik niet gedwongen werk, want anders krijgt hij een boete van 20.000 euro. Ik! Met mijn plezier in mijn werk. En elke blauwe plek op mijn lijf werkt argwaan, als ik me stoot denk ik aan die Segers met z’n wetje,” zegt de vrouw. (CU-leider Gert-Jan Segers drong aan op invoering van de wet, red.) “De lieve klanten laten zich afschrikken, terwijl de eikels zich toch niet laten tegenhouden. Dat mis ik in de discussie, dat er kwade opzet in deze wetten zit om naar antiprostitutiewetgeving toe te werken, en dat we er niet in moeten trappen dat het zou gaan om misstanden aan te pakken.”

Belangrijke eerste stap

In Den Haag waren de meeste partijen toch voorstander van de wet en ook Shamir Ceuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) verwacht dat het wel helpt om mensenhandel tegen te gaan. “De klant ontsprong altijd de dans, maar die vervult in mensenhandel een belangrijke rol. Als zij deze misstanden niet zien en melden, blijft uitbuiting doorgaan.”

Ceuleers geeft toe met ‘andere ogen’ naar de problematiek te kijken. “Wij willen dat mensenhandel wordt aangepakt. De wet maakt klanten strafbaar als ze redelijkerwijs hadden moeten weten dat er iets mis was. Dat is een belangrijke eerste stap, maar bij zaken met bijvoorbeeld minderjarige slachtoffers ligt die lat nog te hoog. Daar dient het nieuwe kabinet aanvullende maatregelen op te nemen.”

Wijers: “Als je werkelijk dwang en geweld wilt bestrijden, begin dan met sekswerkers als gelijken te behandelen met gelijke rechten als andere werkers. Goed beleid ontwikkel je samen met sekswerkers, niet tegen hen. Dit beleid zorgt dat sekswerkers geen enkel vertrouwen meer in de overheid hebben, dat de overheid ook hun belangen en veiligheid ter harte neemt. In plaats van bondgenoten maak je ze zo tot tegenstanders, vijanden.”