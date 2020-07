Sekswerkers mogen weer: ‘Binnen anderhalf uur al 4 klanten’

De sekswerkers mogen sinds woensdag weer aan de slag. Menig gordijn op de Wallen blijft nog gesloten, maar degenen die wel achter de ramen staan, doen redelijk goede zaken. ‘Ik heb binnen anderhalf uur al vier mannen binnen gehad,’ zegt een Bulgaarse sekswerker.

Een oudere man loopt minutenlang langs de peeskamers op de Oudezijds Achterburgwal. Hij is druk bezig een keuze te maken en wil niet gestoord worden. Een andere man is spraakzamer. “Dat de ramen weer open zijn, is fijn voor de dames, maar ook voor de heren,” zegt de man uit Alkmaar. Plannen om een peeskamer binnen te stappen, heeft hij niet. “Ik ga naar Ons’ Lieve Heer op Solder,” zegt hij, doelend op het nabijgelegen museum. “Ik heb bovendien mijn eigen adresjes.”

Ook twee Nederlandse wat jongere mannen lopen langs de ramen. “Even kijken of er wat tussen staat.”

Het is opvallend woensdagmiddag op de Wallen: het aantal (oudere) Nederlandse mannen op de Wallen is groot. Een man trekt net de deur van een peeskamer in de Oudekennissteeg achter zich dicht: “Ik wilde even weten hoe het met de dame achter het raam gaat. Ze was heel zenuwachtig vandaag. Nee, zelf ga ik niet meer naar haar toe. Ik heb nu een vrouw.”

Damaira Anijs van My Red Light. Beeld Marc Driessen

Coronaproof

In het bordeel My Red Light (MRL) in de Boomsteeg & Oudezijds Achterburgwal dat veertien kamers telt, zijn woensdagochtend om 10 uur vier sekswerkers aan de slag gegaan. Er is de afgelopen dagen hard gewerkt om het bordeel coronaproof te maken. Binnen staan flessen desinfecterende handgel en hangen de regels aan de muren. “De dames hebben een checklist die ze bij de klanten moeten afnemen,” zegt Damaira Anijs, interim-bestuurder van My Red Light.

Het was een lastige periode voor de sekswerkers. “Via Zoom onderhielden we maandelijks contact met hen. Enkele dames zijn snel uit het buitenland teruggekomen toen ze hoorden dat we al 1 juli in plaats van 1 september open mochten. Een van de dames had meteen een vaste klant op de stoep staan. Er was de laatste tijd ook veel vraag van vaste klanten.”

Woensdagavond komen er zes andere sekswerkers. De huurprijzen van de kamers zijn de eerste week verlaagd om de sekswerkers enigszins tegemoet te komen. Na een week wordt er door MRL geëvalueerd. “We bekijken hoe productief de week is geweest.”

Vier klanten in anderhalf uur

Een Bulgaarse sekswerker in de Monnikenstraat is dik tevreden met het resultaat van de eerste anderhalf uur. “Ik ben zo blij dat het weer open is gegaan. Ik heb al vier klanten, Nederlandse mannen, binnen gehad. Het was een moeilijke tijd voor mij de afgelopen maanden. Ik ben blij dat ik weer kan beginnen,” lacht ze. Krap een kwartier later kan ze de gordijnen alweer dichttrekken.

In de Gordijnensteeg waar zweepjes voor de ramen hangen, staat een mannelijke sekswerker. Hij is vandaag gekomen om zijn kamer coronaveilig en schoon te maken. Hij pakt zijn telefoon en laat een foto van zichzelf zien: een prachtige, sexy jongedame. “Morgen ga ik aan het werk,” zegt hij.

Pictogrammen en coronaregels

Volgens Felicia Anna van de belangenvereniging van sekswerkers, Red Light United, zijn de sekswerkers opgetogen. “Het zijn nu vooral Nederlandse mannen die langs komen, maar later zullen er ook meer toeristen komen. In de peeskamer waar ze vroeger werkte, staat een fles desinfecterende gel en schoonmaakmiddel. Op het matras ligt een A4’tje met coronaregels en pictogrammen van hoestende, verkouden, koortsachtige dieren en een persoon met ademtekort. ‘Last van een van deze klachten? Maak geen afspraak met een klant’, luidt de boodschap.

Drie Duitse knullen begrijpen goed dat de sekswerkers aan de slag mogen. “Dit hoort toch bij het liberale Amsterdam,” zegt een van hen.

Heerlijke rust

Over de ‘opening’ van de ramen wordt in de buurt verschillend gedacht. Bewoners vrezen dat de overlast van dronken, schreeuwende en kotsende toeristen terugkeert. “We hebben de afgelopen maanden heerlijk op onze stoeltjes op de gracht gezeten. Ik heb nog nooit zoveel buren leren kennen,” zegt een bewoonster die er al 25 jaar woont en liever anoniem blijft. “De coronatijd was vervelend maar de rust was heerlijk. Wel vielen de verwarde mensen in de stad meer op. Zelf ging ik ’s avonds niet meer de straat op.

Een medewerker van Casa Rosso zegt dat de opening van de ramen ook goed is voor hun business. “En ook voor Amsterdam. Ze komen er nu achter hoeveel belasting we eigenlijk betalen.”

Poedelnaakt

Dat de nood de afgelopen maanden hoog was, merkte een medewerkster van Love Boutique waar lakkleding wordt aangeboden. “We hadden wel last van vervelende mannen toen de ramen dicht waren. Een van de klanten stond ineens poedelnaakt in het pashokje. We hebben hem weggestuurd.”