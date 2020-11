Sekswerkers moeten woensdagavond toch de deuren sluiten

Het is rustig op de Wallen. Beeld Marc Driessen

Dinsdag liet de rijksoverheid nog weten dat het uitoefenen van contactberoepen, inclusief sekswerk, de komende twee weken is toegestaan. Alleen seksclubs zouden moeten sluiten.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maakte woensdag bekend prostitutieramen, seksbioscopen, seksautomatenhallen, sekstheaters en stripclubs in dit geval ook als seksclubs te beschouwen. Volgens de nieuwe maatregelen en de noodverordening moeten deze dus woensdagavond om 22.00 sluiten.

De woordvoerder van burgemeester Femke Halsema geeft aan dat het een logische keuze is. “Met de huidige cijfers is het duidelijk dat we, zeker de komende twee weken, maatregelen moeten treffen.”

Onduidelijkheid

Over het wel of niet sluiten van prostitutieramen was dinsdag en woensdag veel onduidelijkheid en verwarring, vertelt een woordvoerder van Red Light United, de belangenorganisatie van sekswerkers op de Wallen. “Eerst hadden ze het alleen over seksclubs, toen ineens ook over individuele sekswerkers.” De organisatie noemt de communicatie vanuit de overheid ‘zeer slecht’.

Het is tekenend dat een complete branche het blijkbaar niet eens waard was voor Rutte om genoemd te worden tijdens zijn persconferentie. Daar bovenop komt nog het feit dat de @Rijksoverheid zelf geen benul heeft van het verschil tussen een seksclub en een seksinrichting. — Red Light United (@redlightunited) 4 november 2020

De woordvoerder is het niet eens met de opgelegde maatregel. “Het is ontzettend rustig op de Wallen. Er zijn geen toeristen, er loopt haast niemand op straat. Veel van onze werkers hebben enorme financiële problemen.” Volgens de woordvoerder voelt het als een steek in de rug: “Onze baan wordt nog altijd niet geaccepteerd.”