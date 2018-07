Sekswerkers demonstreren voor betere wetgeving

Decriminaliseren

In het protest lopen ook collega's uit Nieuw-Zeeland mee. "In dat land is sekswerk gedecriminaliseerd. Ze krijgen daar evenveel rechten als ieder ander werkend persoon. Daar is hier nog lang geen sprake van."



Proud verwacht zo'n honderd demontranten op te trommelen. De stoet start dinsdag om zes uur in de avond vanaf de RAI en eindigt op het Oudekersplein op de Wallen, waar ook Proud is gevestigd.



De belangenvereniging is ook op de aidsconferentie aanwezig en zal na de demonstratie het onlangs verschenen rapport 'de Legale Façade' aanbieden aan de gemeente Amsterdam.



In dit rapport doen de sekswerkers een voorstel om het beleid in Nederland aan te passen. Ook Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen krijgt een exemplaar, die volgens Velvet een voorvechter is voor veilige regelgeving in de branche. "Het is moeilijk om de coalitie te beïnvloeden, maar we doen wat we kunnen."



