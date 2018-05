Sekswerker bezorgd om 'verslechtering positie'

Hun veiligheid wordt naar eigen zeggen bedreigd door "de regressieve wetgeving van minister Grapperhaus en zijn zogenaamde 'pooierverbod'''. Ze vrezen dat dit leidt tot meer geweld en hiv-besmettingen, zegt een woordvoerder van Proud, de belangenvereniging van sekswerkers in Nederland.



Op de Internationale Dag van de Sekswerker, aanstaande zaterdag, luiden ze de noodklok.



De nieuwe wet

Door de nieuwe maatregelen moeten sekswerkers straks een vergunning aanvragen. De kans is groot dat ze die niet krijgen, waardoor ze volgens Proud ondergronds belanden. Daardoor is er geen toezicht meer op hun werkzaamheden. "Klanten gaan eisen stellen, zoals seks zonder condoom, aangezien er toch geen controle is.''



De nieuwe wet, waar de Eerste Kamer nog mee moet instemmen, moet mensenhandel tegengaan. In de Verenigde Staten en landen als Ierland, Zweden en Frankrijk gelden al vergelijkbare regels. Volgens de zegsman is daar te zien dat het tegenovergestelde wordt bereikt. "Je ziet dat het aantal geweldsmisdrijven juist omhoog gaat en de stijging van het aantal hiv-besmettingen gigantisch toeneemt.''



Keerpunt

Volgens Proud is het nu tijd voor een nieuw keerpunt. De maatregelen van de Nederlandse regering staan volgens de organisatie lijnrecht tegenover het wetenschappelijke onderzoek naar veiligheid voor sekswerkers en adviezen van bijvoorbeeld Amnesty International en Human Rights Watch. "Decriminaliseer sekswerk'', stelt de belangenorganisatie.



Zaterdagmiddag vindt in Amsterdam een mars plaats door de binnenstad naar het standbeeld Belle, dat een eerbetoon is aan alle sekswerkers op de wereld, op het Oudekerksplein.



