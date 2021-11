Seksuoloog Ellen Laan geridderd: ‘Seksueel plezier nu officieel een koninklijk onderwerp’

Hoogleraar Seksuologie Ellen Laan Beeld Jitske Schols

“Dames en heren, let’s talk about sex.” Zo begon burgemeester Erik Boog van Diemen zijn speech, vertelt Ellen Laan. “Dat is inderdaad het allerbelangrijkste: erover praten.” Vrijdag werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. “Ik was flabbergasted. Nog steeds.”

Laan ontvangt de bijzondere benoeming voor haar inspanningen om het belang van seksueel welzijn en van seksuele veiligheid en gezondheid te laten zien. In 1994 promoveerde ze cum laude aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over seksuele opwinding bij vrouwen, een thema dat ze sindsdien nooit meer heeft losgelaten. Sinds 2016 is ze hoogleraar seksuologie.

Hierom geridderd te worden is een grote eer, zegt ze. “Je bent geneigd te denken: is het dan echt zo bijzonder? Maar het ís een belangrijk onderwerp, waar ik al jaren met overtuiging voor strijd. En om dan horen dat ‘het de koning heeft behaagd...’”. Lachend: “Daarmee is seksueel plezier en gelijkheid officieel een koninklijk onderwerp geworden.”

Ook vanuit haar stichting Seksueel Welzijn Nederland probeert Laan het gesprek over seks te stimuleren en genot en gelijkheid de norm te maken. “Vroeger was het not done om je als wetenschapper ook activistisch op te stellen. Gelukkig verandert dat.”

Genotsgelijkheid

Laan werkt bij Amsterdam UMC als afdelingshoofd Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie. “We vinden het eigenlijk nog steeds normaal dat een op de tien vrouwen pijn ervaart bij gemeenschap. Dat ís niet normaal, maar een teken dat er niet wordt voldaan aan jouw voorwaarden voor fijne seks, zoals voldoende opwinding. Vrouwen komen er echt bekaaid vanaf.”

Een ander voorbeeld van ongelijkheid: pas in 2020 werd de clitoris in biologieboeken afgebeeld als het grote orgaan dat het is, in plaats van als het kleine ‘knopje’ dat aan de buitenkant zichtbaar is. “Rijkelijk laat natuurlijk. Maar ook een doorbraak.”

Laan: “Onderzoek wijst uit: als we jonge meiden opvoeden met het idee dat hun eigen plezier net zo belangrijk is als dat van hun partner, pikken ze ook allerlei vervelende dingen niet meer. Plezier prioriteren werkt beschermend tegen seksuele grensoverschrijding. Dat is wat we moeten willen als ouders en opvoeders: onze kinderen in staat stellen betere seksuele keuzes voor zichzelf te maken.”