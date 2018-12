Seksuele voorlichting voor ongedocumenteerden

"We komen veel ongedocumenteerde vrouwen tegen die ongewenst zwanger zijn. Het gaat om tientallen per jaar. Juist voor deze vrouwen is het zwaar om zwanger te zijn en op straat te bivakkeren. Velen hebben een oppas- of schoonmaakbaantje om wat geld te verdienen."



Laatst kwam er een negentienjarige vrouw uit Eritrea bij haar in de bus voor een zwangerschapstest. Ze was in gezelschap van een aantal oudere vrouwen. "Toen ze niet zwanger bleek te zijn, liep ze dolblij de bus weer uit. Ik ben direct het gesprek aangegaan over anticonceptie."



Abortus

Voor Hoogerbrugge ligt een kaart met afbeeldingen van allerlei vormen van veilige anticonceptie: spiraal, pil, prikpil en onbetrouwbare methodes: 'pulling out' en het bijhouden van menstruatieschema's. "De Eritrese vrouw glimlachte een beetje. Veel vrouwen schamen zich om over anticonceptie te praten."



In de bus komen ook vrouwen om een abortus vragen. Hoogerbrugge: "Vaak komen ze pas bij ons als ze al lange tijd zwanger zijn. Laatst kwam een vrouw die al ruim twintig weken zwanger was. Een abortus is voor hun te duur."



Hoe het met deze vrouw is afgelopen, weet ze niet. "Veel vrouwen verdwijnen weer uit beeld. Ook deze vrouw. Ze is uitgezet."