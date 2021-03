Seksisme, racisme, privéverrijking? Toch vindt topman VCKG ontslag onterecht

Beeld Getty

Het is een opmerkelijke uitspraak die de rechtbank in Amsterdam begin maart doet. Ontslag op staande voet van de topman van een Amsterdams miljoenenbedrijf, omdat hij zo ongeveer alle bepalingen uit zijn arbeidscontract aan zijn laars lapt. Zoals gebruikelijk blijven de betrokkenen in de onlangs gepubliceerde uitspraak anoniem.

Tot RTL ontdekt om welk bedrijf het gaat: de in de Amsterdamse Houthavens gevestigde Van Caem Klerks Groep (VCKG), een im- en exportbedrijf dat op grote schaal luxeproducten, drank, parfum, rookwaar en cosmetica verhandelt. VCKG koopt ze op in landen waar ze goedkoop zijn, om ze door te verkopen in landen waar die producten veel geld opleveren. Het bedrijf zet daar in 2019 187 miljoen euro mee om en verdient er 6,4 miljoen euro mee.

Het succes straalt af op de 38-jarige Libanese topman van het bedrijf, die toch al een van-krantenjongen-tot-miljonaircarrière beleeft. Ghassan Srour begint op 26-jarige leeftijd als hulpje in de verkoop bij het VCKG en werkt zich op tot de topzetel van het handelshuis.

Privéhandel

Tot er in juli vorig jaar bij de financieel topman van het bedrijf een vraag binnenkomt van een Maltese klant over een factuur van 366.700 euro voor een partij Stolichnaya-wodka uit Togo. Achter de rekening blijkt een privéhandeltje van de topman schuil te gaan.

Dat staat haaks op zijn arbeidscontract, waarin hem met naam en toenaam is verboden nevenactiviteiten te ontwikkelen. Reden genoeg voor ontslag op staande voet, vindt het handelshuis, en stuurt Srour in september de laan uit.

De Libanees, gestationeerd op Cyprus, laat het er niet bij zitten. Als het ontslag al terecht is, heeft hij recht op een vergoeding van zeker twee miljoen euro en genoegdoening voor de waardedaling van de aandelen die hij in het bedrijf bezit. Hij stapt naar de rechter.

Daarmee opent Srour de beerput. Op zijn telefoon heeft een detectivebureau klip en klaar bewijs gevonden dat Srour zich over de rug van zijn werkgever verrijkt. Hij deelt vertrouwelijke informatie over VCKG met derden en wentelt bewust verliesgevende activiteiten op zijn werkgever af. Ook start hij in coronatijd een handeltje in mondmaskers, terwijl het bedrijf dat uit ethisch oogpunt heeft verboden.

‘Giftige antisemitische uitbarstingen’

Zijn privéverrijking blijkt nog maar het topje van de ijsberg. In appgroepen met namen als ‘Break-Fix’, worden talloze verwijzingen gevonden naar bedrijfsfeestjes en zakenreizen waarin strippers en prostituees een hoofdrol spelen. Ook worden racistische en seksistische opmerkingen over collega’s gevonden. In één geval dreigt hij een medewerker te ‘vernietigen’.

Het onderzoek constateert ook ‘veelvuldig giftige antisemitische uitbarstingen’ waarin Srour de holocaust verheerlijkt, onder meer in een persoonlijke uitval tegen een belangrijke zakenrelatie van het bedrijf. Daarnaast toont de topman ‘een algeheel gebrek aan respect voor de westerse samenleving, diens wetten, waarden en instituten’.

Maar volgens Srour is er niets aan de hand. Bij VCKG heerst een ‘zeer informele sfeer’ waarin strippers en hoeren zowel op kantoorfeestjes als tijdens zakenreizen prima passen.

De privéhandel zou in de volle wetenschap van het bedrijf zijn geweest en VCKG zelfs voordeeltjes hebben opgeleverd. Het handeltje in mondmaskers was liefdadigheid en afspraken over het verdelen van winst waren ‘grapjes’. Hetzelfde geldt voor de laatdunkende opmerkingen over collega's en zakenrelaties, die bovendien werden gedaan in privégroepen.

Staande voet

Volgens de topman hadden het bedrijf en het detectivebureau ook niet zonder zijn toestemming de zakentelefoon mogen kraken. Srour vermoedt dat VCKG bewust op zoek is gegaan naar een aanleiding om zich van hem te ontdoen.

Maar volgens de rechter had VCKG alle recht om de zakentelefoon van de topman te laten kraken. Dat daarop ook privéberichten stonden, is Srour zelf aan te wrijven. De rechter onthoudt zich van een oordeel over de inhoud daarvan, want de handeltjes vormen op zich al voldoende grond voor ontslag op staande voet. Omdat Srour zijn contract heeft geschonden, heeft hij evenmin recht op ontslagvergoedingen en compensatie voor zijn waardeloze aandelen.