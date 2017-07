Seksclub Crystal Club gesloten na vondst harddrugs

In het pand werden ruim 9 gram cocaïne en meer dan 53,4 ml van de harddrug GHB aangetroffen, zo staat in een politierapportage. Bovendien handelden medewerkers in harddrugs. Tijdens een inval in juni werden vijf medewerkers aangehouden, variërend in leeftijd van 32 tot 56 jaar.



De veiligheid van omwonenden en de gezondheid van de sekswerkers in het pand is door de harddrugs in het gevaar gekomen, zegt de gemeente. De sluiting is voor onbepaalde tijd.