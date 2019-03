Seksbios keert terug op de Wallen, met geur en beweegstoel

De nieuwe seksbioscoop is de eerste pornocinema die in 5D uitzendt

De nieuwe bioscoop 5D Porn is een initiatief van Wallenondernemers. Kim Holland, pornoactrice en -producent, heeft een korte film gemaakt die zes keer per uur te zien zal zijn. "Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad," zegt ze. "Een 5D-film is nieuw voor ons."



Ze verwacht dat de nieuwe bioscoop de strijd met internet aankan. "Het is nieuw, spannend, inter­actief en de eerste porno­cinema ter wereld in 5D."



Zintuigen geprikkeld

Vijfdimensionale films bieden naast de driedimensionale beelden ook nog bewegende stoelen en speciale effecten als rook, water en geur. Hoe dit er bij een pornofilm uitziet, laten we aan uw fantasie over, maar volgens Holland worden alle zintuigen geprikkeld.



De nieuwe pornocinema gaat open in een tijd waarin de gemeente poogt het pretparkgehalte van de Wallen terug te brengen. Rondleidingen in het gebied worden vanaf 1 januari verboden, nieuwe toeristenwinkels zijn niet meer toegestaan en het alcoholverbod wordt op elke brugleuning luid duidelijk gemaakt. En nu gaat er toch een nieuwe attractie open, die ongetwijfeld aantrekkingskracht uitoefent op Britse vrijgezellengroepen. Uiteindelijk moest de gemeente wel een vergunning ver­lenen, zegt wethouder Udo Kock, omdat een seksbioscoop binnen de bestemming van het pand past.



Volgens Kim Holland is de nieuwe bioscoop echter een geval apart. "Hier kunnen mensen ook in hun eentje naartoe."