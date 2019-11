Seif Ahmed neergeschoten door bijrijder in bijzijn van zijn dochter

Seif Ahmed Beeld Opsporing Verzocht

Zij moet hebben gezien wat haar vader is aangedaan. Naar omstandigheden gaat het momenteel redelijk met haar, meldt de politie dinsdag in televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Rond 17.15 uur vond een toevallige passant Ahmed in een auto bij tuinpark Nieuw Vredelust op de Buitensingel in Duivendrecht. Hij verkeerde in kritieke toestand. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar Ahmed overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Ahmed was die dag op bezoek geweest in het OLVG in West om zijn zoontje te bezoeken, die een paar dagen eerder voor een behandeling was opgenomen. Daarna ging hij met zijn dochtertje van veertien maanden, via zijn huis, op weg naar een afspraak met een vriend ergens anders in West.

Financiën

Vermoedelijk hadden ze het over financiën, want Ahmed was van plan een huis te kopen. Na een kort praatje stapten de mannen ieder in hun eigen auto en reden ze naar de Makro in Duivendrecht om te tanken. Zijn auto, een witte Volkswagen Golf, werd vervolgens om 15.23 uur gefilmd op de Holterbergweg in de richting van de Johan Cruijff Arena. Om 16.08 uur kwam de auto in tegengestelde richting opnieuw over de diezelfde weg.

Het is niet vast te stellen of Seif Ahmed op die momenten zelf achter het stuur zat. Waar hij na het tanken is geweest en waarom, en ook wie hij mogelijk heeft ontmoet, zijn belangrijke, nog te beantwoorden vragen in het politieonderzoek.

De politie tast in het duister over het motief van de moord, maar gaat uit van een misdrijf. Een mogelijk scenario is een roofmoord, aangezien Ahmed veel geld had gespaard om een huis te kopen.

Seif Ahmed was afkomstig uit Egypte en woonde sinds 2015 in Amsterdam. Hij was getrouwd met een vrouw die hij in Nederland had ontmoet en werkte als kapper in West. Hij was geen bekende van de politie.