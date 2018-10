SEH VUmc weer open voor acute zorg, poliklinieken blijven dicht

Medewerkers van het VUmc, onderdeel van Amsterdam UMC, kunnen door de storing niet meer inloggen in View, het systeem dat computervirussen buiten de deur houdt. De andere vestigingen hebben geen last van de storing.



Zonder View kunnen bijvoorbeeld mails en patiëntendossiers niet worden ingekeken. Daarop besloot het ziekenhuis dinsdagochtend de spoedeisende hulp en polikinieken te sluiten.



Inmiddels het VUmc de spoedeisende hulp weer geopend voor acute zorg, de poliklinieken blijven tot zeker woensdagochtend 10.00 uur gesloten.



De afspraken met patiënten zijn afgezegd, ook de poliafspraken voor maandagochtend tot 10.00 uur komen te vervallen. Alle getroffen patiënten zijn op de hoogte gebracht.



Patiënten zijn ondergebracht in andere ziekenhuizen, geplande opnames in het VUmc gaan wel door.



Ook mensen die op andere plekken in het ziekenhuis werken, kunnen weinig doen. Maandag was er ook al kort sprake van een storing in het ziekenhuis.



De oorzaak van de storing heeft het ziekenhuis nog niet achterhaald.