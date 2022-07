Sébastien Haller laat van zich horen vanuit ziekenhuisbed: ‘Stap één is voltooid’

Beeld Borussia Dortmund/Getty Images

“Ik wil jullie laten weten dat stap één is voltooid,” schrijft Haller op zijn Twitteraccount. “Ik wil Borussia Dortmund bedanken en ook het medische team, dat uitzonderlijk is geweest. Een heel grote dank aan het verplegend personeel van het ziekenhuis voor hun steun en welwillendheid.” Zijn club geeft hem met een reactie op Twitter een steuntje in de rug. “Fijn om je met een grote glimlach te zien. We wensen je heel veel beterschap.”

Aan het begin van deze week kwam het schokkende nieuws naar buiten dat bij de nieuwe spits van Dortmund een tumor in de teelbal is geconstateerd. Haller maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Dortmund voor een bedrag van zeker 31 miljoen euro.