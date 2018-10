Seafood Shop vraagt Halsema sluiting te heroverwegen

Stadsdeel Centrum wil de viswinkel, die in november vorig jaar de deuren opende, sluiten omdat het aanbod te toeristisch is. Door de verkoop van haring en kibbeling is de winkel volgens de gemeente gericht op 'eten voor snelle consumptie', en dat is sinds oktober vorig jaar verboden.



De eigenaren spanden daarop een kort geding aan en vragen de burgemeester maandag het besluit te herzien.



"Er moet ons toch wat van het hart," schrijft de familie Visscher op Facebook. "Op 6 oktober 2017 komt de gemeente Amsterdam naar buiten met nieuwe regelgeving om zogenaamde 'toeristenwinkels' te weren."



"In uw ogen is onze winkel in strijd met deze nieuwe regels en moeten we nu sluiten. Daar komt bij dat de regels aldus de gemeente zelf 'in het diepste geheim' zijn gemaakt. We hadden dit dus onmogelijk kunnen voorzien."



Schulden

De familie had al jaren plannen voor een viswinkel in Amsterdam en tekende het huurcontract voor tien jaar in augustus vorig jaar, dus ruim voordat de nieuwe regels van de gemeente in zouden gaan.



"Als we de winkel sluiten, wat doen we dan met de schulden die we overhouden? En wat doen we met het voltallige personeel? We wilden daar een mooie viswinkel neerzetten, maar u kunt toch niet halverwege de spelregels veranderen?"



Nadat bekend werd dat de winkel moest sluiten, kreeg het familiebedrijf duizenden steunbetuigingen en veel publiciteit. Met succes: begin juni bepaalde de gemeente dat The Seafood Shop voorlopig open mocht blijven in afwachting van de bezwaarprocedure. Ook de oproep aan de burgemeester wordt massaal gedeeld en levert veel reacties op.



Dinsdag vindt de hoorzitting plaats.



