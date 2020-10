Seafood Shop mag vis voor directe consumptie blijven verkopen, maar sluit toch de deuren

De Seafood Shop. Beeld Carly Wollaert

Ruim tweeënhalf jaar lang voerden The Seafood Shop en de gemeente Amsterdam een juridisch gevecht. Volgens de gemeente was The Seafood Shop in de Leidsestraat een snackbar, en dat is in strijd met het bestemmingsplan dat vanaf oktober 2017 geen toeristenwinkels meer toelaat in het centrum. Dat betekent onder andere dat nieuwe zaken gericht op ‘eten voor snelle consumptie’ niet zijn toegestaan. Dus mocht de viswinkel wel vis verkopen, maar mochten klanten de haring en kibbeling niet direct in de winkel nuttigen.

De Raad van State gaf woensdag de Seafood Shop deels gelijk. De winkel lijkt inderdaad te veel op een zaak met horecabestemming, en dat mag niet. Maar de gemeente had niet mogen dreigen met sluiten. Het bereiden van etenswaren en het in beperkte mate verkopen van voedsel, zoals een broodje vis of een haring, ten behoeve van directe consumptie, is niet in strijd met de detailhandelsbestemming.

“Met deze uitslag kunnen we een viswinkel zijn, zoals elke normale viswinkel in Nederland,” zegt mede-eigenaar Pepijn de Visscher. “Het is niet de bedoeling dat we een fastfooduitstraling hebben en dat is terecht. Maar het was onredelijk dat wij de enige visboer waren, waar je geen haring ter plekke mocht opeten.”

Desalniettemin hebben de eigenaren toch besloten de winkel in de Leidsestraat te gaan sluiten, omdat de zaak niet rendabel is. De kosten liepen door de rechtszaak en de crisis hoog op. De Visscher: “Vanuit principieel oogpunt, is dit een overwinning, voor alle visboeren in Nederland. Maar onze droom om een succesvolle viswinkel te runnen is weg.” The Seafood Shop hoopt iemand te vinden die de viswinkel wil overnemen.

De gemeente is ‘blij met de uitspraak van de Raad van State dat de Seafood Shop, gezien de wijze van exploiteren, als horeca beschouwd moet worden’. “Maar het is daarnaast een leermoment dat we te ver zijn gegaan in onze eis,” zegt een woordvoerder. De gemeente gaat de uitspraak goed bestuderen.