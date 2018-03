Sea Pioneer verkocht, bemanning kan naar huis

Het beviel ze inmiddels wel in Amsterdam. Na de problemen in de eerste anderhalve maand - toen de crew zonder salaris vastzat op het 170 meter lange schip, waar de verwarming was uitgeschakeld en het warm water op rantsoen was - verbeterden de omstandigheden snel.



De havendominee trok aan de bel, en de havengemeenschap schoot onder andere te hulp met kleding, wifi en uitstapjes.



Beslag

Nu kan de nog 11-koppige bemanning - 7 zeelieden vertrokken al - zich gereedmaken voor vertrek naar huis op de Filipijnen of in Pakistan, of naar zee op een ander schip. De Sea Pioneer is namelijk verkocht op een executieveiling voor 9.950.000 Amerikaanse dollar, 8 miljoen euro.