Scotuslaantje: vitale verkeersader of sluiproute voor zakkenrollers?

Het heet een laantje te zijn, maar zelfs straatje zou al te veel eer zijn voor de anderhalve meter brede passage tussen de Van Eeghenlaan en de Van Baerlestraat. Je moet het weten, anders loop je zomaar aan het 'Scotuslaantje' voorbij.



Buurtbewoners, in elk geval een aantal van hen, noemen het 120 jaar oude laantje 'een kleine, maar vitale ­verkeersader voor voetgangers'. Die ader is sinds kort gestremd: stadsdeel Zuid besloot een hek te plaatsen.



Zorgelijk

Heel zorgelijk, zegt buurtbewoner Berry den Brinker, die regelmatig gebruikmaakt van het doorgangetje aan het einde van de Van Eeghenlaan, de straat waar hij woont. "De buurt is razend druk geworden de laatste jaren. Met ­name voor mensen als ik - ik ben slechtziend - is het Scotuslaantje een veilige doorgang, ongehinderd door vuilnis, containers en terrassen. Nu is het afgesloten zonder dat de buurt daarin is gekend."



Een woordvoerder van Zuid ­bestrijdt dat het stadsdeel over één nacht ijs is gegaan. Volgens hem wordt er al lang over gesproken het Scotuslaantje af te sluiten. Hij wijst erop dat de steeg vanaf de Van Baerlestraat achter de P.C. Hooftstraat doorloopt tot aan de Stadhouderskade en dat het overal met hekken is afgesloten, alleen het laatste stukje naar de Van ­Eeghenlaan niet.