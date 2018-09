Scootmobieldief blijkt monteur van thuiszorgbedrijf

De monteur was die bewuste dag eind juli op pad gestuurd om een kapotte scootmobiel op te halen in de Jan Evertsenstraat. Toen hij een scootmobiel zag staan, ging hij er vanuit dat hij de juiste had gevonden en laadde hem in een bus.



"De volgende dag belde de eigenaar van de kapotte scootmobiel. Hij vroeg waar onze monteur bleef. Toen begon er iets te dagen. Uit gegevens in ons systeem bleek inderdaad dat de scootmobiel die bij ons in de dependance stond van iemand anders was," zegt woordvoerder Hans van den Hoogen van Medipoint.



Anoniem

Maar van wie de scootmobiel was, dat was niet te achterhalen. Het voertuig bleek eerder wel eigendom te zijn geweest van een concurrerend bedrijf, maar was daarna verkocht aan een anonieme particulier. Die had inmiddels aangifte gedaan van diefstal.



De politie verspreidde woensdagmiddag een opsporingsbericht met beelden van de diefstal. De monteur in kwestie, die momenteel in een ver buitenland op vakantie is, werd daarin door vrienden en kennissen herkend.



De politie haalde de video daarop direct offline. Medipoint gaat de scootmobiel nu opknappen en terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar.