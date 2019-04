Scooters blijven op het fietspad rijden

Juich niet te vroeg. Dat zou het motto kunnen zijn van de fietsers die de scooters op het fietspad beu zijn. Scooters met een blauw kenteken (25 km/u) mogen in grote delen van de stad officieel al twee weken niet meer op het fietspad rijden.



Tot ergernis van veel fietsers gebeurt dat echter nog steeds veelvuldig. Politie, handhavers en verkeersregelaars gedogen de situatie. Pas over zes weken delen speciale handhavers boetes uit aan scooteraars die op het fietspad blijven rijden, of geen helm dragen.



Kenteken omzetten

De reden dat de ongeveer 37.000 Amsterdamse scooteraars met een blauw kenteken massaal de rijbaan mijden, komt onder meer omdat ze vinden dat ze te langzaam rijden om goed mee te kunnen in het normale verkeer, dat ongeveer 50 kilometer per uur rijdt.



Dat euvel kan worden opgelost door de scooter op te voeren tot zo'n 45 kilometer per uur en te voorzien van een geel kenteken. Zo wordt de status van de scooter gewijzigd: het was officieel een snorfiets (25 km/u), maar wordt een bromfiets (45 km/u). Amsterdam telt ongeveer 20.000 bromfietsen.



Het omzetten van een blauw naar een geel kenteken kost echter ruim 300 euro. Bovendien moet dat gebeuren in een keuringsstation van de Dienst Wegverkeer (RDW) in Lelystad. Je hebt een trailer of busje nodig om er met je scooter te komen.



Aangedrongen

Als het omzetten van snorfiets naar bromfiets (tijdelijk) eenvoudiger en goedkoper was geweest, hadden veel scooterrijders waarschijnlijk minder bezwaar gehad tegen de wetswijziging. Ook was voor scooteraars de overgang van fietspad naar rijbaan dan eenvoudiger geweest.



De gemeente heeft onderzocht of het omzetten van snorfiets naar bromfiets eenvoudiger en goedkoper kon. "We hebben herhaaldelijk aangedrongen op een keuringsstation in Amsterdam, maar vanwege de verwachte lage aantallen was dat volgens de RDW niet rendabel," aldus een gemeentevoorlichter. "Uiteindelijk is het een zaak van de RDW, niet van de gemeente."



Voor fietsers zit er weinig anders op dan geduld hebben.