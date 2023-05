Scooterrijder overleden na botsing met auto op kruising Haarlemmerweg

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. De leeftijd van de scooterrijder is nog niet duidelijk. De automobilist is aangehouden door de politie. Dat is gebruikelijk bij een incident als dit. Het is niet duidelijk of de bestuurder gewond is geraakt.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Daarom is de kruising voorlopig afgezet en wordt het verkeer woensdagmiddag omgeleid.

Vorige maand overleed een 19-jarige scooterrijder bij een aanrijding op de De Boelelaan.