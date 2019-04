Scooterrijder die schoten loste in Nieuw-West aangehouden

Op het internet circuleren beelden van de 18-jarige man die al rijdend vier keer in de lucht schiet. Ook is te zien dat de schutter in een stoet met zeker tien andere toeterende scooters rijdt. Degene die het tafereel met zijn telefoon vastlegt, roept meerdere keren 'Ja, ja!' wanneer de schoten worden gelost.



De 18-jarige man heeft zich de dag erna, op dinsdag, gemeld bij de politie en is vervolgens aangehouden. Het wapen is niet aangetroffen en de politie doet onderzoek in de omgeving van het incident.



Vaker onrust door scooterrijders

Het is niet voor het eerst dat een groep scooterrijders voor onrust in de stad heeft gezorgd. Begin deze maand was het raak op onder meer het Mercatorplein, de Nassaukade en in de Kinkerstraat. De groep reed door rood, dwars door voetgangersgebieden, gooide met voorwerpen en dekte hun kentekenplaten af. Vanwege verstoring van de openbare orde heeft de politie toen zes scooterrijders opgepakt.



Een paar dagen later reden weer tientallen scooterrijders een ronde door West, in de omgeving van de Jan van Galenstraat, Jan Evertsenstraat, Mercatorplein en de Orteliusstraat. Dat deden ze onder luid gejoel, getoeter en gezigzag.



Mogelijk gaat het om protestacties tegen het nieuwe scooterbeleid van de gemeente. Sinds 8 april mogen snorfietsers binnen de ring niet meer op het fietspad rijden en moeten ze uitwijken naar de rijweg. Het is ook verplicht een helm te dragen. Veel scooterrijders zijn niet blij met de nieuwe regelgeving.