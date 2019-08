Scooter Plaza gesloten na vondst gestolen motorblokken

‘Er is nagelaten deze goederen, volgens wettelijke verplichting, te registeren,’ schrijft de gemeente. Ook werden er meerdere milieuovertredingen waargenomen door de controleurs.

Om de verkoop van gestolen goederen te beëindigen heeft de burgemeester ertoe besloten om de winkel voorlopig te sluiten.

Op last van de burgemeester is deze scooterzaak gesloten. Door de dienst opkopers register en de politie werden bij een controle een aantal gestolen motor blokken aangetroffen. Een ieder die spullen opkoopt is verplicht dit te registreren in het Digitaal Opkopersregister. pic.twitter.com/XTWHdjT7Wj