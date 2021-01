Schutters Serdar Ay wilden eigenlijk 33-jarige drugshandelaar ombrengen

Een duiker zoekt naar een wapen dat is gebruikt bij de liquidatie van Serdar Ay in oktober bij Hoekenes. Beeld Nosh Neneh

Ay reed in de nacht van 19 op 20 oktober in zijn zwarte Volkswagen Polo, die al even lijkt te zijn gevolgd door de daders. Hij werd met zeker twee wapens onder vuur genomen bij Hoekenes, vlak bij zijn huis, en stierf in een ziekenhuis.

Partij xtc

De eigenaar van de geleende auto die de schutters hadden moeten liquideren, is eerder met twee in het milieu enigszins bekende medeverdachten vervolgd voor onder andere drugshandel, wapenbezit en het voorbereiden van een ripdeal waarbij het groepje het op een forse partij xtc zou hebben voorzien.

Als begin-twintiger raakte hij, dronken, verwikkeld in een wilde schietpartij in een drukke kroeg in Amsterdam-West. Hijzelf, een vriend én zijn rivaal raakten gewond, maar alle drie overleefden ze de schoten en door geluk werden in de paniek verder geen onschuldige klanten geraakt. De strafzaak over het incident liep voor het trio met een sisser af.

Geen bewijs

Waarom rivalen het in die nacht in oktober op de crimineel hadden voorzien, is nog altijd onduidelijk. In het criminele milieu gaat het verhaal dat hij een rol had gespeeld bij de liquidatie van Rachid Kotar, in de namiddag van 12 december 2019 voor de luxe sportschool Health City in Amstelveen, maar daarvoor is nog geen bewijs gevonden.

Voor de liquidatie van Kotar zitten twee vermoede uitvoerders in de cel: Jonathan C. (26), die de recherche ziet als een van de twee schutters, en Saifeddine M. (22), die Kotar zou hebben geobserveerd.

Al kort na de moord op Serdar Ay ging het verhaal dat hij niet het beoogde doelwit was. De Turkse Amsterdammer gold niet als grote speler in het criminele milieu. Twee weken nadat hij vermoord was, diende in Alkmaar een strafzaak waarin hij samen met acht andere verdachten terecht had moeten staan. Die zaak, met codenaam Tanybryn, was aan het rollen gebracht door de tip dat diverse mensen, onder wie Schipholmedewerkers, zich bezighielden met de invoer van drugs via de luchthaven.

Invoer cocaïne

Uiteindelijk kwamen de verdachten in beeld die zich, in wisselende samenstelling, bezighielden met de invoer van cocaïne in de laadruimten van vrachtvliegtuigen uit Suriname. De coke zat verstopt in cilinders in vrachtcontainers. Omdat de coke in ronde rollen verstopt zat, sprak de officier van justitie van de ‘worstenmethode’. Op Schiphol werden de drugs vervolgens door medewerkers van de cargoafdeling uit de containers gehaald.

Serdar Ay, die door medeverdachten Tijgertje werd genoemd, speelde een betrekkelijk marginale rol. Hij zou benaderd zijn om tegen een vergoeding te ‘rijden’. Op 4 mei 2017 arriveerde hij, gekleed in een rood jasje van een expressvervoerder met daarover een geel hesje, in een Volkswagenbusje bij het KLM-cargoterrein op Schiphol. Daar werden vervolgens twee witte zakken in het busje gelegd. Bij het verlaten van het terrein stak Ay zijn middelvinger op naar de beveiligingscamera’s.

Dat gebaar sterkte het onderzoeksteam in het vermoeden dat hij mogelijk meerdere keren betrokken was bij de invoer van cocaïne via het cargoterrein van Schiphol.

Kleine beloning

Uit onderschept telefoonverkeer bleek volgens het Openbaar Ministerie dat Ay 5000 euro per klus kreeg. Dat bevestigden zijn medeverdachten overigens niet. Wel erkende een van hen, een oud-Schipholmedewerker, dat hij Ay benaderd had om voor een ‘kleine beloning iets te doen’.

Ays medeverdachten zijn in december veroordeeld tot straffen variërend van 9 maanden tot 7,5 jaar voor hun rol bij de smokkel.