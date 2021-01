Schutters die Serdar Ay per ongeluk doodden, waren ‘klungelig’ met wapen

Serdar Ay. Beeld Opsporing Verzocht

Dat oordelen experts die het wapen hebben onderzocht dat in de buurt van de moordplek is gevonden. Het ondeskundige gebruik van het wapen zegt mogelijk iets over de onervarenheid van de daders, zei de politie dinsdagavond in televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Peilbaken

Drugshandelaar Ay reed in de nacht van 19 op 20 oktober in de zwarte Volkswagen Polo die hij had geleend van een kennis die waarschijnlijk het doelwit van de moordenaars was.

Onder die auto was vijf dagen tevoren een peilbaken geplaatst om hem te kunnen volgen.

Dat peilbaken werd in de nacht van 13 op 14 oktober rond 3.00 uur onder de auto bevestigd op de hoek van de Nicolaas Beetsstraat met de Kinkerstraat in Amsterdam-West. De politie hoopt dat iemand dat heeft gezien. Mogelijk stond iemand op de uitkijk.

Eten halen

De geheel in het zwart geklede Serdar Ay leende de auto op 19 oktober rond half elf ’s avonds van zijn kennis om eten te halen bij Kentucky Fried Chicken aan de Zuidermolenweg, ook in Osdorp. Daarna reed hij naar een buurthuis aan de Adingerdorphof. Van daaruit bracht hij rond half twee een vriend naar Geuzenveld.

Toen Ay terug was op de Vreedenhaven om de Polo terug te brengen, en weer in zijn eigen Smart stapte, werd hij beschoten.

Ay ging om de hoek neer

Hij rende weg, maar viel om de hoek neer en overleed in een ziekenhuis aan zijn schotwonden. De schutters vluchtten via de Hoekenesgracht naar de Osdorper Ban.

Langs die vluchtroute is het wapen gevonden. Of de daders vervolgens oostwaarts richting Meer en Vaart zijn gevlucht of westwaarts richting de Baden Powellweg, weet de recherche niet.