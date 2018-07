Schutter broer kroongetuige voor het eerst voor de rechter

S. heeft in een schriftelijke verklaring én in een politieverhoor bekend de schutter te zijn die op 29 maart met een wapen in zijn achterzak Reduans bedrijf in Amsterdam-Noord binnenging en hem daar met veel kogels doodschoot.



Hij deed zich voor als sollicitant en zou langs komen voor een gesprek met Reduan.



De 40-jarige S. heeft uitsluitend over zijn eigen rol een verklaring afgelegd. Hij heeft geen namen of informatie willen verstrekken die zouden kunnen leiden tot identificatie van andere betrokkenen bij de moord.



Journalist afgeluisterd

Over zijn bekentenis zal donderdag waarschijnlijk wat meer worden gezegd. 'Andy' S. is in maart in zijn woonplaats Hilversum aangehouden, twee dagen nadat hij Reduan B. had doodgeschoten.



De eerste zitting van donderdag is een proformazitting, maar naar verwachting zal er veel aandacht zijn voor de zaak.



Woensdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) op de dag van de moord een journalist heeft afgeluisterd die met een informant over de zaak sprak.



