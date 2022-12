Schurft is niet alleen vervelend, het is voor studenten ook heel duur: ‘Ik moest mijn ouders vragen om bij te springen’

Beeld Getty Images/Science Photo Libra

Ontzettend eenzaam, zo heeft de 20-jarige Lisa zich maandenlang gevoeld nadat ze schurft had opgelopen. Haar vrienden en familie kon ze alleen op afstand zien, omdat de aandoening besmettelijk is. Daten zat er niet in. “Ik miste het om iemand te kunnen knuffelen,” vertelt ze.

Al vanaf oktober 2021 zien huisartsen meer patiënten met schurft dan ‘gebruikelijk’ is. De aandoening, waarvan de jeuk wordt omschreven als het tienvoudige van een muggenbultsensatie, blijkt vooral binnen studentenhuizen een groot probleem: jongeren delen de bank met elkaar, soms het bed en ze blijven elkaar herinfecteren. Het gevolg? Schurftinfecties die langer dan een jaar duren, behandelingen van honderden euro’s en stress.

De behandeling van schurft luistert nauw. Om de vervelende schurftmijten (de veroorzakers van schurft, zie kader) te lijf te gaan, kunnen een zalf of een tablettenkuur gebruikt worden. “Bij het gebruik van de crème moet je jezelf van kaakrand tot de tenen goed insmeren. Ook de handen moeten meegenomen worden, met name onder de nagels,” zegt Henry de Vries, dermatoloog verbonden aan de GGD Amsterdam en hoogleraar huidinfecties bij de UvA. “Dat gaat weleens mis, omdat mensen hun handen wassen nadat ze zich hebben ingesmeerd. Terwijl dat de plekjes zijn waar de mijten en eitjes vaak zitten.”

Heel het eigen risico op

De tablettenkuur is vaak ruim vier keer zo duur. Zowel de zalf als de tabletten worden sinds 1 november 2022 vergoed in het basispakket van de verzekeraar, maar ze gaan beide eerst van het eigen risico af. Voor een student kan dat een dure grap worden: wie verder geen medische uitgaven heeft, kan soms heel het eigen risico opmaken aan het bestrijden van de infectie.

“Het is ontzettend vervelend en je schaamt je enorm,” zegt de 20-jarige Joep, die in Amsterdam studeert. Het heeft zes maanden geduurd voordat hij van de infectie af was. “Je ziet de schurft overduidelijk op je handen zitten en andere mensen zien dat natuurlijk ook.”

Na zes pogingen met zalfjes ging hij opnieuw naar de huisarts, waar hij vroeg om een doorverwijzing naar de dermatoloog. Daarna heeft hij een herhaalde tablettenkuur voltooid. De kosten? Minimaal tweehonderd euro. “Ik had na de eerste keer smeren verwacht dat ik ervan af zou zijn. Na drie maanden, drie keer smeren en meerdere tablettenkuren denk je dat je safe bent, maar telkens bleef het hangen.”

“Na zes keer zo’n zalf smeren is je hele huid kapot,” zegt Joep. “Het is zooi wat je opsmeert, je huid wordt echt verpest.”

Zijn huisgenoot Bas (21) beaamt dat. “Je voelt aan alles dat die shit niet goed voor je is. Ik verbrand normaal nooit, maar toen ik tijdens een vakantie even in de zon zat, was mijn huid meteen knalrood.”

Door het vele gebruik van de crème ontwikkelde hij ook een schimmelinfectie op zijn huid. “Daar krijg ik nu ook medicatie voor.”

Dat is iets wat vaker voorkomt, bevestigt dermatoloog De Vries. “Het is toch een irriterende crème die het beschermende laagje op je huid kan afbreken, zeker bij herhaaldelijk gebruik.”

Bas heeft meer dan 300 euro betaald voor de vele behandelingen. “Ik ben de tel inmiddels kwijt,” verzucht hij. “Ik ben vorig jaar november begonnen met de behandelingen en ik weet om eerlijk te zijn niet eens zeker of het nu wel helemaal weg is.”

Op kosten gejaagd

Ook de 24-jarige Sanne liep schurft op. Ze voelde zich enorm schuldig, want niet alleen infecteerde zij daarna weer háár vrienden en huisgenoten, ze joeg ze voor haar gevoel ook op kosten. “Ze moesten door mij allemaal dat dure spul kopen.” Sanne gaf haar eigen gekochte crèmes daarom maar aan hen, vertelt ze. “Maar dat was ook niet chill, daardoor was ik nog meer kwijt.”

De 20-jarige Lisa zat op een gegeven moment zo krap bij kas dat ze haar ouders moest vragen om bij te springen. Ze heeft al zeker 400 euro uitgegeven aan schurftbehandelingen. Maar bij die kosten bleef het niet. Omdat haar infectie maandenlang niet over ging, heeft ze afstand gedaan van veel stoffen producten, uit angst dat de mijten daar nog in zouden zitten. “Ik heb mijn volledige kledingkast in vuilniszakken gestopt en al mijn outfits opnieuw gekocht.”

Lisa had van tevoren nooit verwacht dat ze mentaal zoveel last zou krijgen van de infectie. “’s Nachts lag ik door het vele krabben met bebloede benen in bed. Wekenlang heb ik amper een oog dicht gedaan van de jeuk. Ik zat er helemaal doorheen. Ik gun dit echt niemand.”

Uit schaamte voor het onderwerp willen alle geïnterviewden anoniem blijven. Daarom zijn op hun verzoek de namen aangepast. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.