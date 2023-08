Schurft is een gevaar voor studenten, zo waarschuwt de GGD op introdagen universiteiten: ‘Niet naast elkaar op de bank zitten’

De inlichtingenkraam van de GGD lijkt met name voor vertier te zorgen. Beeld Jakob van Vliet

“Deze mijt wil je niet in je bed hebben!” leest een groot kartonnen bord. Studenten kunnen hun hoofd door twee gaten steken, waardoor het aan de voorkant lijkt alsof één van hen in bed ligt met de ander, een schurftbeestje. Er liggen ook flyers en stickers die de studenten moeten inlichten over schurft.

Langslopende studenten lijken niet erg onder de indruk van het kraampje. Een groep langslopende meisjes roept hard: “Iel, schurft!” Sommigen steken lachend hun hoofd in het kartonnen bord.

De GGD staat ieder jaar met een kraampje bij de introductiedagen van universiteiten. “Vaak doen we voorlichting omtrent soa’s, en condoomgebruik,” zegt arts Menne Bartelsman (45). Dit jaar geeft de GGD voor het eerst ook voorlichting over schurft.

De jeukerige huidaandoening, veroorzaakt door de schurftmijt, komt veel voor onder studenten. “Er was vorig najaar een enorme golf,” aldus Bartelsman. “Het aantal neemt nu ook alweer langzaam toe. We proberen de nieuwe studenten goed te informeren.” Ze willen vooral inzetten op het voorkomen van schurft, en het inlichten over de juiste behandeling ervan. Ook heeft de GGD sinds kort speciale schurftspreekuren waar ze studenten met medicatie helpen en de behandelingen van nauwe contacten coördineren.

Jeuk tussen de vingers

Waarom het zo vaak onder studenten voorkomt blijft een beetje gissen. “Studenten wonen vaak dicht op elkaar, en ze dragen bijvoorbeeld elkaars kleding. Ook wisselende seksuele contacten kunnen eraan bijdragen,” vertelt Bartelsman. Ook zit er een psychologische oorzaak achter. “Jongeren schamen zich vaak ontzettend. Ze durven het niet te vertellen, waardoor het zich alleen maar verder verspreidt.”

Vijftien minuten huidcontact is voldoende om het beestje over te brengen. De mijten nestelen zich vooral tussen de vingers en zorgen voor enorme jeuk. Veel studenten zitten er lang mee en blijven zich maar insmeren. Bartelsman: “Het behandelen moet je erg precies aanpakken. Zelf smeren heeft eigenlijk niet heel veel zin: ook je nauwe contacten zoals je huisgenoten moeten echt allemaal tegelijk smeren. Dat gaat vaak mis, waardoor het maar rond blijft gaan.”

Als je schurft hebt, moet je dus je nauwe contacten goed informeren. En, zegt Bartelsman: “Vermijd huidcontact met iemand waarvan je weet of denkt dat diegene besmet is, dus niet knuffelen of naast elkaar op de bank zitten.” Om te voorkomen dat je schurft krijgt, is het verstandig om geen ongewassen kleding van anderen te dragen. En, een lastige boodschap voor sommige studenten: je kunt ook beter niet in het bed van een ander slapen.