Schultz van Haegen: 'Ik blijf van mening dat tunnels beter alternatief zijn'

Dat schrijft de minister in een brief aan het college van b. en w. van afgelopen week, die het college donderdag openbaar maakte. Ze verwijst naar haar eerdere bezwaren, waarin ze stelde niet blij te zijn met de Amsterdamse keuze voor een fietsbrug. Al eerder schamperde de minister dat een nieuwe brug over het IJ alleen leuk zou zijn voor de Amsterdamse aanhangers van de Mont Ventoux.



Ze onderstreept nogmaals dat haar voornaamste bezwaar tegen de brug de doorgang voor de scheepvaart is, ook met het oog op recente investeringen in de sluizen bij IJmuiden.



Het college vraagt de raad op 19 juli om in te stemmen met het voorgenomen besluit om de fietsbrug op het Java-eiland te bouwen. In haar brief vraagt de minister het college rekening te houden met de eisen die ze stelt. Die hebben betrekking op de doorvaarhoogte en -breedte van de brug, die respectievelijk 11,35 meter en 160 meter moeten zijn.



Daarnaast moeten de bruggen bediend worden door Rijkswaterstaat, vanwege het nationale belang voor de scheepvaart. Amsterdam moet de kosten hiervoor vergoeden, evenals voor de aanleg van wachtplaatsen naast de brug, markeringen en andere veiligheidsmaatregelen.



Deze week werd ook bekend dat er een vervolgonderzoek komt naar de mogelijkheid van een kabelbaanverbinding over het IJ.



