Schrikdraad moet vos tegenhouden in Noord

De gemeente, dat een deel van de grond in eigendom heeft, wil geen dieren doden en zoekt naar alternatieven om toch te voorkomen dat vossen zich te goed doen aan de vogels.



Samen met Staatsbosbeheer, dat het andere deel van het gebied bezit, is na een aantal maanden studie nu gekozen voor een omheining van schrikdraad.



Het raster is een proef om te kijken of vossen zich laten tegenhouden door een omheining die onder stroom staat. Iedere week wordt het gebied in de gaten gehouden en eind dit jaar wordt gekeken of het raster het beoogde effect heeft gehad.



Damherten

De totale kosten van het raster zijn bijna tienduizend euro, schrijft de gemeente aan de raadscommissie. Het geld komt uit het budget voor het voorkomen van dierenleed.



In 2014 wilde groengebied Amstelland nog vossen afschieten om de weidevogels te beschermen tegen de vos.



Amsterdam heeft zich daar altijd tegen gekeerd - net als tegen het afschieten van damherten in de Waterleidingduinen en het vergassen van ganzen rond Schiphol.



Uiteindelijk gaf de gemeente in 2015 toch toestemming voor het afschieten van de damherten.