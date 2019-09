Schrik om totaal rookverbod na ban op rookruimtes

Beeld Amaury Miller

Joy Gerritsen, eigenaar van de Chin Chin Club, wist dat het verbod op rookruimtes eraan zat te komen. Toch is ze overvallen door de uitspraak van de Hoge Raad van gisteren, dat rookruimtes in de horeca per direct moeten sluiten. “Er zijn veel gesprekken met de gemeente en de vereniging Koninklijke Horeca Nederland geweest. Daaruit werd duidelijk dat het verbod niet snel zou komen. Er zou nog onderzoek worden gedaan naar alle mogelijke manieren van handhaven. Als horecazaak investeer je in een rookruimte en die is redelijk groot door de afzuiging. Het is best een ingreep om dat in één keer om te draaien. Het valt me toch wel rauw op mijn dak.”

Ook Steven Vermaas, eigenaar van de clubs Disco Dolly en Claire, wist dat het verbod eraan kwam. “Er zou een plan voor een goed alternatief komen, maar nu wordt het probleem verplaatst naar buiten. Uiteindelijk blijven mensen toch wel roken en als ze dat buiten massaal gaan doen, creëer je overlast voor de buurt. Dan kun je de veiligheid minder goed garanderen. Dat betekent tegelijkertijd dat wij meer geld kwijt zijn aan beveiliging en portiers.”

Niet in de kou

Voor club Shelter kwam het besluit wel uit de lucht vallen, zegt marketing- en communicatiemanager Milan van Ooijen: “Wij moesten via de media horen dat het verbod nu ingaat. We gaan er wel volop aan meewerken. In de komende weken halen we de sigarettenautomaat weg uit de club, hangen we niet-rokenbordjes op en gaan we ervoor zorgen dat rokers een plek buiten hebben waar ze terecht kunnen. Dat wordt een aangepaste oplossing zodat niet iedereen in een T-shirt in de kou hoeft te staan.”

Oorspronkelijk zouden de rookruimtes per juli 2022 verboden worden. De Voedsel- en Warenautoriteit controleert de komende weken nog niet of het verbod wordt nageleefd.

Gerritsen van de Chin Chin Club vindt niet dat het huidige systeem veranderd had hoeven worden, juist omdat hij de rookruimtes een goede middenweg vond. “We willen roken niet stimuleren. Rookruimtes zijn over het algemeen al niet de fijnste plek om te komen door de benauwende sfeer. Mensen denken al snel: zal ik nou wel een peuk opsteken? Op die manier heb je de rokers alsnog gescheiden van de niet-rokers en houd je clubgangers van de straat.”

Toch zullen de clubs langzaamaan moeten wennen aan de nieuwe wetgeving. “We kunnen niet anders, hè,” zegt Jurry Oortwijn, hoofd marketing van Paradiso. “We wisten al een aantal maanden dat de Hoge Raad naar de zaak keek en wisten dat de kans groot was dat dit de uitspraak zou zijn. We hebben de tijd genomen om te bedenken wat de vervolgstappen zijn die we nu in werking moeten zetten.”

Efficiënt

Ook clubeigenaar Vermaas moet nu een plan opstellen zodat het algehele rookverbod in Disco Dolly en Claire zo efficiënt mogelijk kan worden nageleefd. “Maar op de eerste avond zal er nog niet met boetes worden gestrooid,” zegt Vermaas.