Schrijver Janneke Siebelink ging werken in een hospice: ‘Ik voel me nog steeds een beetje bleu ten opzichte van de dood’

Zoekend naar een uitweg uit een burn-out ging schrijver de Amsterdamse Janneke Siebelink aan de slag als vrijwilliger in een hospice. In December slaan we even over, de gebundelde columns die ze over dat werk heeft geschreven, gaat het over leven en dood, de gemene pijn van rouw en de troost van verse soep.

Het was haar huisarts die Janneke Siebelink (48) in 2020 naar het hospice verwees. Nu ja, in zekere zin dan. De auteur, dochter van de schrijver Jan Siebelink, was naar de dokter gegaan om haar verhaal te doen. Ze was vastgelopen in haar werk, had last van paniek­aan­val­len en een algeheel gevoel van malaise.

Er ontstond een gesprek en de huisarts vertelde dat hij naast zijn werk ook actief was als stervensbegeleider. Hij had daar veel van geleerd, zei hij. Bijvoorbeeld dat mensen op hun sterfbed zelden of nooit over hun werk beginnen, maar praten over partners, kinderen en vriendschappen.

De onderliggende boodschap aan zijn patiënt was: je bent je werk niet. Siebelink meldde zich aan bij de vrijwilligerscentrale in Amsterdam en kreeg de volgende dag bericht van hospice de ZorgHerberg, dat een kok zocht.

Waarom een hospice? U had ook kunnen kiezen voor een lange wandelvakantie om op verhaal te komen of voor een retraite in de zon.

“Ik heb eerder als vrijwilliger gekookt met verstandelijk gehandicapten. Dat gaf mij op een heel andere manier veel voldoening. Maar het is waar dat niet iedereen geschikt is om in een hospice te werken. Ik moest ook op sollicitatiegesprek komen en een dagje meelopen.”

“Ik wist niet wat me te wachten stond. Die dag overleden er twee mensen. Ik weet nog dat ik naar buiten liep en oprecht verbaasd was dat het leven daar gewoon was doorgegaan. Het was lekker weer, de terrassen zaten vol, de stad tintelde. Terwijl daar binnen op vijfhoog zich de ene na de andere ramp voltrok. Het voelde bijna als verraad om naar buiten te stappen.”

Was u vooraf enigszins vertrouwd met de eindigheid van het leven?

“Nee en ik voel me eerlijk gezegd nog steeds een beetje bleu ten opzichte van de dood en alles wat daarbij hoort. Mijn ouders leven nog. De ouders van mijn man zijn er ook nog allebei. De kinderen zijn gezond. We hebben geen afscheid hoeven nemen van goede vrienden.”

“Die heel gemene pijn van de rouw is mij tot nu toe bespaard gebleven. Ik voel me in dat opzicht een groentje aan het sterfbed. Alsof ik ook niet het recht heb om daar van alles over te zeggen. Ik kan het wel aanschouwen en zien wat het met anderen doet. En erover schrijven zonder dat het sentimenteel wordt.”

Wist u meteen dat u een boek wilde maken over wat u meemaakte in het hospice?

“Zeker niet. Het is nooit mijn intentie geweest erover te schrijven. Dat zou ik heel opportunistisch hebben gevonden. Op een gegeven moment ben ik ’s avonds thuis gaan zitten om op te schrijven wat ik die dag had meegemaakt. De aanleiding was een mailtje dat ik van een andere vrijwilliger kreeg.”

“Die meldde ons dat ze ermee stopte, omdat ze geen voldoening meer haalde uit het werk. Dat triggerde iets bij mij. Ik dacht: maar je doet dit toch niet voor jezelf? Ze had natuurlijk het volste recht om die afweging te maken, maar op de een of andere manier wilde ik voor mijzelf helder proberen te krijgen waarom ik dit werk op deze plek doe.”

Tekst gaat verder onder de foto

Janneke Siebelink: ‘In het hospice zie ik hoe ontzettend belangrijk het werk van de verpleegkundigen en de artsen daar is. Zij voegen leven toe aan de dagen en niet dagen aan het leven.’ Beeld Getty Images/iStockphoto

Uw verhalen in December slaan we even over gaan over omgaan met de dood, maar er wordt ook veel soep gegeten. Als lezer zit je het ene moment met een brok in de keel, om een paar pagina’s later te merken dat je trek hebt in pindasoep met taugé.

“Soep is heel belangrijk in het hospice. Soep met wat lekkers erbij. Ik probeerde daar ook echt iets van te maken. Venkelsoep met wraps, groentesoep met omeletrolletjes. Ik heb een keer de fout gemaakt om een hartige taart te maken in plaats van soep. Dat werd me niet in dank afgenomen. ‘Waar is de soep, Janneke?’”

“Soep biedt troost. Het is als een warme hand, aandacht. Sommige bewoners kunnen niet meer eten of hebben hun smaak verloren. De aanblik van een met liefde gemaakte lunch kan iemand al iets beter laten voelen en soms zelfs toch iets laten eten.”

Uw columns verschenen een jaar elke donderdag in Libelle. Hoe waren de reacties in het hospice?

“De leiding was er erg blij mee. Dat was een grote opluchting, want ik vond het spannend om de vraag aan hen voor te leggen. Ik had me er ook iets bij kunnen voorstellen als ze hadden gezegd: dat willen we niet. Natuurlijk beschrijf ik wat ik meemaak zo integer mogelijk, door bijvoorbeeld niemand met naam en toenaam te noemen.”

“Op één na dan: een patiënt stond erop dat ik haar echte naam zou gebruiken. Dat was Rietje. Ik heb ook wel meegemaakt dat een oudere vrouw in de woonkamer naar me toe kwam om te vragen of ik Janneke was. Ze las mijn columns graag en had om die reden aangedrongen op een plaats in dit hospice. De sfeer uit de stukken sprak haar aan.”

Ondanks de constante nabijheid van de dood beschrijft u het hospice als een prettige plek.

“Ik heb veel bewondering gekregen voor de patiënten, de verpleegkundigen en de artsen. Er wordt in medische kring soms lacherig gedaan over artsen die zich bezighouden met palliatieve zorg. Ze maken niemand beter. In het hospice zie ik hoe ontzettend belangrijk dat werk is.”

“Zij voegen leven toe aan de dagen en niet dagen aan het leven. Als de bijwerkingen ellendig zijn, kan het een heel goede beslissing zijn om de medicatie af te bouwen en te kiezen voor de kwaliteit van de laatste weken of dagen. Maar het past niet in de heersende cultuur, waar sterven toch wordt gezien als een gevolg van medisch falen.”

Kijkt u nu zelf anders tegen de dood aan?

“Ik denk er zeker meer over na, maar kom toch telkens weer tot de conclusie dat ik nog lang niet klaar ben met het leven. Het is natuurlijk een gegeven dat het leven eindig is, maar ik word toch onrustig van die gedachte. Ik zie het maar als een teken van levenslust. In die zin heeft het werk mij erg geholpen. Ik heb leren relativeren. Als iemand mij een mail stuurt met een bepaalde toon, reageer ik daar anders op dan vroeger.”

Lachend: “Dat neemt niet weg dat ik me nog weleens kan opwinden. Ik blijf een mens. Maar ik heb ontdekt dat het leven een stuk lichter wordt als je je niet aan alles ergert. Of overal maar wat van vindt. Echt, dat helpt.”

U komt uit een schrijversnest. Maakt dat het extra spannend om een nieuw boek af te leveren?

“We wisselen elkaar af. In juni komt mijn broer Jeroen met een nieuw boek. Mijn vader Jan werkt altijd aan zijn volgende roman. We schrijven alle drie echt andere boeken en hebben onze eigen onderwerpen. We praten graag en veel over boeken, maar weinig over ons eigen werk.”

“Na mijn debuut kreeg ik een handgeschreven brief van mijn vader, heel mooi en heel lief. Hij haalde allemaal dingen uit het boek aan die indruk op hem hadden gemaakt. Hij had het boek echt gelezen met een schrijversoog. Daar was ik heel blij mee en er stiekem ook wel een beetje opgelucht over.”