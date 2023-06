Schrijver en verzetsheld Anton de Kom krijgt eindelijk toch nog eerherstel en excuses

Anton de Komplein, vernoemd naar de Surinaamse anti-koloniale schrijver, nationalist en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Beeld ANP / Kim van Dam

De Kom, anti-kolonialist en communist, werd jarenlang tegengewerkt en vervolgd. In een verklaring laat de familie weten dat ze ‘ontroerd en verheugd’ is over de rehabilitatie. ‘Dit eerherstel erkent de moed, de visie en de onvermoeibare inzet van een man die zich zijn hele leven heeft ingezet voor vrijheid en gelijkheid, tegen de tijdgeest in.’

Zij zien de erkenning als ‘een stap naar een rechtvaardige samenleving, waarin we ons koloniale verleden verder onder ogen durven zien, verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurd is en het leed erkennen dat mensen is aangedaan.’

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam komt, na overleg met de familie, een leerstoel die het eerherstel ‘concreet en zichtbaar (moet) maken voor een breder publiek’. Het programma zal gericht zijn op de historische verwerking van het Nederlandse slavernijverleden, en hoe dit doorwerkt in het heden.

Zwarte lijst

De Kom werd in 1898 in Paramaribo geboren en kwam in 1920 naar Nederland. Na zijn toetreding tot de Communistische Partij in 1922 belandde hij op een zwarte lijst. Zijn gangen werden nagegaan door de geheime dienst, hij werd tegengewerkt en tijdens een verblijf in Suriname in de jaren dertig kwam hij op last van het koloniaal bestuur eerst zonder vorm van proces in de gevangenis terecht, waarna hij het land uitgezet werd.

Bij zijn vertrek naar Suriname in 1932 meldde de regering aan het gouvernement dat er een communistische onruststoker in aantocht was. Geen middel bleef onbenut om hem het leven zuur te maken. Terug in Nederland sloot De Kom zich tijdens de oorlog aan bij het verzet. Hij stierf kort voor de bevrijding in het Duitse concentratiekamp Sandbostel.

Motie GroenLinks

Het eerherstel voor De Kom komt voort uit een motie van GroenLinks, die in 2020 door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen. In de motie werd gevraagd om een ‘ruiterlijk gebaar, waarin het foutieve handelen van de toenmalige overheid inzake Anton de Kom ondubbelzinnig wordt erkend’.

Aanvankelijk weigerde toenmalig minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken te erkennen dat de Nederlandse overheid verkeerd had gehandeld en wilde hij slechts met de kinderen van De Kom in gesprek over ‘een gebaar’. Maandag noemde de huidige minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, De Kom ‘een dapper man die streed voor rechtvaardigheid, gelijkheid en menswaardigheid’.

In 1982 kreeg De Kom postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend voor zijn rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De heruitgave in 2020 van De Koms boek Wij slaven van Suriname uit 1934 werd een groot succes, hij kreeg dat jaar ook een plek in de canon van de vaderlandse geschiedenis.