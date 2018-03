Schreeuwende man aangehouden voor restaurant HaCarmel

De politie rukte uit toen zij op beelden van de beveiligingscamera's zagen hoe een man zich verdacht ophield voor de deur van het restaurant.



De man werd schreeuwend voor het pand aangetroffen en is aangehouden. Er is vooralsnog geen schade ontdekt aan het restaurant. De straat is wel afgezet voor nader onderzoek.



Doelwit

Begin deze maand besloot waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen maatregelen te treffen, nadat het restaurant voor de derde keer in korte tijd het doelwit was van vandalisme. Er werden camera's voor het restaurant geplaatst.



In december sloeg een man die een Palestijnse vlag droeg de ramen van het restaurant in. Een maand later werd een ruit besmeurd.



Ook worden de ramen van HaCarmel volgens eigenaar Sami Bar-on wekelijks bespuugd en krijgt hij vaak anonieme telefoontjes.