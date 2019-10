Schotse crimineel mogelijk betrokken bij moord Martin Kok

Ex-crimineel Martin Kok werd hier, bij een seksclub in Laren, vermoord. Beeld ANP

De misdaadblogger werd in 2016 doodgeschoten bij een seksclub in Laren. De Nederlandse crimineel Ridouan Taghi wordt ook gelinkt aan de moord op Kok.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de voortvluchtige Schot. Hij en vier anderen van dezelfde criminele organisatie zouden mogelijk geregeld in Nederland verblijven. De Schotse politie is naar hen op zoek en internationaal staan ze ook gesignaleerd. Er is een reële kans dat ze geregeld in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven zijn. Een van hen woont mogelijk zelfs in Amsterdam, meldt de politie.

De mannen worden onder meer verdacht van ontvoeringen, martelingen en moorden. Het gaat om de broers James (46) en de 42-jarige Barry Gillespie. Ze zouden aan het hoofd van de criminele organisatie staan. De andere drie worden gezien als ‘handlangers die het vuile werk opknappen’, onder wie dus Hughes. De politie noemt de mannen, die met zwaar Schots accent spreken ‘uiterst gevaarlijk’. Volgens de Schotse politie staan de vijf bekend om hun extreem korte lontjes.

Boccaccio

Martin Kok, zelf veroordeeld voor onder meer doodslag, werd op 8 december 2016 in zijn auto doodgeschoten na een bezoek aan seksclub Boccaccio in Laren. Dat was niet de eerste aanslag op zijn leven. Enkele uren voor zijn liquidatie ontsnapte hij nog aan de dood toen in Amsterdam op straat een poging werd gedaan hem om te brengen.

Een paar maanden daarvoor werd onder zijn auto een extreem krachtig explosief ontdekt. De auto stond toen geparkeerd aan de Amsteldijk in Amsterdam. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) had het explosief veertig keer de kracht van een handgranaat. Als de bom was afgegaan, zouden er waarschijnlijk meerdere slachtoffers zijn gevallen.