Schoten rond het Marineterrein in Amsterdam woensdagochtend: dit is waarom

De Italiaanse president Sergio Mattarella en koning Willem-Alexander op de Dam. Beeld ANP / ANP

Het afvuren van de saluutschoten begon om half twaalf ’s ochtends en duurde ongeveer twee minuten. De bombarie was in een groot deel van de stad te horen. ‘Schrik dus niet,’ schreef de gemeente eerder op haar website.

Het staatsbezoek van Mattarella duurt drie dagen. De Italiaanse president is in Nederland op uitnodiging van de koning. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima onthaalden hem woensdagochtend op de Dam in Amsterdam. ’s Avonds is er een staatsbanket in het Koninklijk Paleis.

Eeuwenoud gebruik

De landmacht lost niet vaak saluutschoten in Amsterdam: de laatste keer was tijdens de 150ste herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 2015, de keer daarvoor 150 jaar eerder. Hoewel er sindsdien wel staatsbezoeken zijn geweest en er toen ook saluutschoten werden gelost, gebeurde dat niet in Amsterdam.

De politie verwachtte tijdens het afvuren van de schoten meer meldingen te krijgen, bijvoorbeeld omdat veel mensen bezorgd zijn over de situatie in Oekraïne. De gemeente meldde op haar website dat de vluchtelingen uit oorlogsgebieden die op het Marineterrein worden opgevangen zo goed mogelijk vooraf zullen worden geïnformeerd.