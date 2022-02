Schoten gelost op de Sarphatistraat na overval op winkel Utrechtsestraat

Beeld Paul Vugts

De twee mannen probeerden na de overval per scooter te vluchten. Agenten die de twee zagen in de straat gingen direct achter ze aan. Bij de achtervolging zijn op de Sarphatistraat, nabij het Amstelhotel, waarschuwingsschoten gelost.

De twee verdachten trachtten de politie te ontvluchten door van de Hogesluisbrug af te springen in het ijskoude water. Maar dat lukte niet, ze werden uit het water gevist door de politie en zijn met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is momenteel aan het onderzoeken of er buit is gemaakt bij de overval. Het gaat mogelijk om een overval bij een winkel voor designerkleding, Didato, op het einde van de Utrechtsestraat.