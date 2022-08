Schoten gelost na vechtpartij in Zuidoost

Uitzicht op de Bijlmer vanaf het dak van flat Grubbehoeve. Beeld Rowin Ubink

Rond 22.30 uur ontstond een vechtpartij tussen twee mannen, waarna één van hen wegrende. De andere man rende hem achterna en zou vervolgens een vuurwapen uit zijn auto hebben gehaald, meldt een politiewoordvoerder. Hij heeft hiermee één of twee keer geschoten, vermoedelijk in de lucht. Er werden kogelhulzen in de omgeving gevonden.

Het slachtoffer raakte licht verwond door de vechtpartij, maar is niet door een kogel geraakt. Hij is behandeld in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

