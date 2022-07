Schoten gelost bij vechtpartij op Station Noord, twee mannen aangehouden

Station Noord in Amsterdam Noord, eindpunt van de Noord/Zuidlijn, is grote delen van de dag en avond stil en verlaten. Beeld Marc Driessen

Agenten waren al ter plaatse toen zij rond 17.50 uur een vechtpartij zagen tussen meerdere personen. De agenten zagen dat een van hen een vuurwapen bij zich had en wilden deze man aanhouden. Bij die aanhouding zijn enkele waarschuwingsschoten gelost, meldt een woordvoerder. De man is aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen.

Bij de vechtpartij raakte één man gewond. Ook hij was betrokken bij de vechtpartij en is daarom aangehouden, meldt de politie. In de omgeving wordt momenteel onderzoek gedaan naar hoeveel mensen precies betrokken waren bij de vechtpartij en wat er aan het incident vooraf ging.

