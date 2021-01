Schoten gelost bij gewelddadige straatroof in Diemen

Beeld ANP

Bij de politie kwam de melding van de straatroof binnen om 19:00. Het slachtoffer had via een verkoopsite een afspraak gemaakt om een telefoon te verkopen. Toen de twee elkaar ontmoetten, liet de verdachte geen geld zien maar een vuurwapen. Hij bedreigde het slachtoffer en schoot vervolgens een aantal keren met het wapen in de lucht.

De verdachte vluchtte vervolgens over de Bergwijkdreef in de richting van een vluchtauto. Het slachtoffer wist aan de politie het kenteken van de auto door te geven. Daardoor kon de politie even later op de Middenweg de vier verdachten aanhouden. De vier zitten nog vast.

De politie is op zoek naar mensen die meer gezien hebben van de beroving, of die mogelijk beschikken over camerabeelden die gemaakt zijn in de omgeving van de Bergwijkdreef.