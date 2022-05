Schoten gelost aan Wethouder de Roosplein in Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident. Voor zover bekend is er geen gewonde gevallen. Er is ook geen verdachte opgepakt.

Het doelwit is nog onbekend. Een geparkeerde auto is vermoedelijk getroffen door een kogel. Het zijraam is kapot. Op straat lagen verschillende kogelhulzen.