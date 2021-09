Schoten gehoord bij het Westerpark, bloedsporen gevonden

De politie denkt aan een schietpartij. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De Arendbrug, ter hoogte van de Van Hallstraat, werd dinsdagochtend enige tijd afgesloten. Het onderzoek startte na een melding van een schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. De politie meldt dat er schoten zijn gehoord en het dus vermoedelijk om een schietpartij gaat.

Een stuk in de Van Hallstraat waar een huurscooter stond is vannacht voor enkele tijd afgezet voor onderzoek. “We hebben nog geen informatie over de verdachten en roepen mensen die meer gezien hebben op om zich te melden bij de politie,” zegt de woordvoerder.