Schoten en gewonde bij overval op café-restaurant in Nieuw-West

Beeld ANP

De twee daders vielen rond 19.00 uur het café binnen. Ze schoten met een vuurwapen en raakten het plafond, zegt een politiewoordvoerder.

Ook kreeg een medewerker een klap tegen het hoofd en raakte gewond. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het is onbekend of de daders wat hebben meegenomen. De politie is in de omgeving naar de twee aan het zoeken.