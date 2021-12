Schot gelost in Geuzenveld, ‘nog onduidelijk op wie of wat’

Beeld Joris van Gennip

Rond 20.15 uur werd de politie gealarmeerd. Meerdere politieauto’s werden naar de locatie gestuurd en ook de forensische opsporing was aanwezig. “Er is rond 19.40 uur een keer geschoten, maar we moeten nog uitzoeken op wie of wat er geschoten is,” aldus een woordvoerder.

Agenten doen onderzoek bij de speeltuin gelegen aan de Wigbolt Ripperdastraat, waar een kogelhuls werd aangetroffen. Mogelijk vond daar de schietpartij plaats.