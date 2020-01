Schot gelost bij woningoverval in Zuid, man gewond

Beeld Het Parool

Er is een schot gelost. Het slachtoffer is achtergebleven met lichte verwondingen, aldus een woordvoerder van de politie. “Het is dus niet noodzakelijk hem af te voeren naar het ziekenhuis.” Of hij is geraakt door een kogel is nog niet duidelijk.

De politie is ter plaatse bezig met een onderzoek. De verdachte is nog voortvluchtig. Volgens een omstander wordt naar de dader gezocht met een helikopter.

De politie is op zoek naar een jonge man met een donkergroene jas, met aan de voorkant gele flappen. Wie de man ziet, wordt gevraagd zelf geen actie te ondernemen, maar 112 te bellen.