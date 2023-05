Schot gelost bij poging tot beroving in Amsterdam-Nieuw-West

Beeld Joris van Gennip

De poging tot beroving vond iets na half één ’s nachts plaats. Het slachtoffer had volgens een politiewoordvoerder ‘een afspraak’ in de straat, waarna hij opeens benaderd werd door één of meerdere personen in een poging hem te beroven. Daarbij werd een schot gelost.

Bij de beroving is geen buit gemaakt en is er ook niemand gewond geraakt. De politie heeft de zaak in onderzoek.

