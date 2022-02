Schot gelost bij overval supermarkt Aalbersestraat, drietal aangehouden

Beeld Joris van Gennip

Rond 06.30 uur overvielen drie verdachten met geweld en onder dreiging van een vuurwapen de supermarkt. De buit was gering, want de kluis is goed beveiligd. De verdachten vluchtten daarna op een motorscooter.

Op het moment van de overval was alleen nog personeel van de winkel en een vrachtwagenchauffeur die goederen aan het lossen was, aanwezig. Er raakte niemand gewond.

De politie wist met behulp van buurtcamera’s, het spreken van getuigen en het inzetten van een speurhond te achterhalen in welke woning de verdachten zich bevonden. In het huis aan de Burgemeester van Leeuwenlaan werd een vuurwapen aangetroffen en werden de drie verdachten gearresteerd.