Schorpioen aangetroffen in tuincentrum Osdorp

Het gaat om een schorpioen die vooral in het zuiden van Europa voorkomt, en niet giftig is. Maar met zijn scherpe scharen of zijn stekel aan het uiteinde van zijn staart had hij wel iemand kunnen verwonden. Voor mensen met een bepaalde allergie kan de steek van een dergelijke schorpioen zelfs gevaarlijk zijn.



Op de Facebookpagina van de Dierenambulance is een foto te zien van de schorpioen. Medewerkers van de Dierenambulance hebben de schorpioen naar Reptielenopvang Zwanenburg gebracht, waar de geleedpotige gast 'zijn jetlag' mag uitslapen. Over twee weken wordt door de opvang naar een nieuw baasje gezocht.



Het is niet duidelijk of er meer schorpioenen zijn meegereisd, aldus AT5. De nieuwszender schrijft dat mensen die een schorpioen aantreffen wordt aangeraden het dier met een glas te bedekken en de Dierenambulance te bellen. De Dierenambulance komt het beestje dan direct ophalen.